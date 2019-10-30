В России за пропаганду наркотиков в интернете начнут наказывать как за убийство

Согласно законопроекту, Уголовный кодекс следует дополнить новой статьёй. В ней будут фигурировать понятия «пропаганда» и «незаконная реклама».

Депутаты отметили, что на днях президент поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. «Справедливая Россия» фактически сделала за правительство эту работу.

На сегодняшний день ответственность за распространение информации о наркотиках только административная.

«Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую», — заявил один из авторов законопроекта.

UPD: Стало известно, что данный законопроект о наказании вернули на доработку его авторам. В Госдуме считают, что документ внесли ради привлечения внимания.