В России за пропаганду наркотиков в интернете начнут наказывать как за убийство
Согласно законопроекту, Уголовный кодекс следует дополнить новой статьёй. В ней будут фигурировать понятия «пропаганда» и «незаконная реклама».
Депутаты отметили, что на днях президент поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. «Справедливая Россия» фактически сделала за правительство эту работу.
На сегодняшний день ответственность за распространение информации о наркотиках только административная.
«Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую», — заявил один из авторов законопроекта.
UPD: Стало известно, что данный законопроект о наказании вернули на доработку его авторам. В Госдуме считают, что документ внесли ради привлечения внимания.