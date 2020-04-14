В России за соблюдением режима самоизоляции начали наблюдать дроны

Помимо этого, в Приморском крае проводятся рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. В основном людей ищут в популярных местах отдыха: на набережных, пляжах, в центре городов.

Отметим, на сегодня в России зафиксировано 21 102 заражённых коронавирусом человека.