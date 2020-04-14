Наука и технологии
Сегодня 18:09
В России за соблюдением режима самоизоляции начали наблюдать дроны
В Приморском крае
Во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае активно использовались беспилотники. Они оповещали жителей о необходимости оставаться дома. Теперь в России за соблюдением режима самоизоляции тоже начали наблюдать дроны.
Беспилотные летательные аппараты задействовали в Приморье, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местное правительство. В регионе введён режим самоизоляции, в том числе запрещены любые массовые мероприятия. Соблюдение этого требования проверяют квадрокоптеры в крупных городах края. Работу дронов показали на видео:
Помимо этого, в Приморском крае проводятся рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. В основном людей ищут в популярных местах отдыха: на набережных, пляжах, в центре городов.
Отметим, на сегодня в России зафиксировано 21 102 заражённых коронавирусом человека.