В России за соблюдением режима самоизоляции начали наблюдать дроны

View this post on Instagram

❌ Сегодня в Приморье запрещены любые массовые мероприятия. На проверку соблюдения этого требования в крупных городах края вылетают квадрокоптеры. На видео - город Артем. ⠀ #стопкоронавирус #здоровьевприоритете #коронавирус