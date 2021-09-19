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В России заблокировали Google-документы со списками кандидатов «Умного голосования»Но уже созданы новые документы
Вчера Роскомнадзор потребовал от Google блокировки документов, содержащих списки кандидатов, определённых «Умным голосованием». Сегодня ночью американская компания исполнила это решение.
Открыть старые гугл-доки не удастся. Об этом сообщили в том числе соратники Навального (*является учредителем ФБК, а данная организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). Однако организаторы уже создали новые документы с теми же списками. Они надеются, что Google не сможет заблокировать их без письменного требования Роскомнадзора, а на его рассмотрение потребуется время.
Помимо этого, YouTube заблокировал видео с рекомендациями «Умного голосования» на выборах в Госдуму. На видеохостинге уже появились новые ролики на данную тему. На момент публикации новости и гугл-доки, и видео доступны.