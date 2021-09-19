В России заблокировали Google-документы со списками кандидатов «Умного голосования»

Открыть старые гугл-доки не удастся. Об этом сообщили в том числе соратники Навального (*является учредителем ФБК, а данная организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). Однако организаторы уже создали новые документы с теми же списками. Они надеются, что Google не сможет заблокировать их без письменного требования Роскомнадзора, а на его рассмотрение потребуется время.

Помимо этого, YouTube заблокировал видео с рекомендациями «Умного голосования» на выборах в Госдуму. На видеохостинге уже появились новые ролики на данную тему. На момент публикации новости и гугл-доки, и видео доступны.