В России заблокировали популярный новостной сайт TJournal

Роскомнадзор заявил, что в текстах TJ нашли фейки о действиях Вооружённых сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон. В издании признаются, что не знают, какие публикации имелись в виду. В TJ приводят текст письма: «Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооружённых сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины».

По данным GlobalCheck, сайт TJournal уже полностью заблокирован на территории России.