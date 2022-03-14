В России заблокировали популярный новостной сайт TJournal

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В России заблокировали популярный новостной сайт TJournalЗа «фейки»
Роскомнадзор прислал TJ письмо, в котором сообщил о начале блокировки сайта по требованию Генпрокуратуры РФ от 27 февраля. Рассказал об этом сам TJournal.
Роскомнадзор заявил, что в текстах TJ нашли фейки о действиях Вооружённых сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон. В издании признаются, что не знают, какие публикации имелись в виду. В TJ приводят текст письма: «Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооружённых сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины».
По данным GlobalCheck, сайт TJournal уже полностью заблокирован на территории России.
Источник: TJ