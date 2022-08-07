В России заблокировали приносивший блогерам деньги Patreon

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В России заблокировали приносивший блогерам деньги PatreonИ Grammarly
Подписчики сервиса Patreon, который позволяет авторам творческих произведений зарабатывать на них, сообщили о его недоступности. Доступ пропал и к сервису Grammarly, который помогает эффективнее писать тексты на английском.
Как выяснила Роскомсвобода, Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к заявлению редакции DOXA, которое лежало на Patreon с 25 февраля. В заявлении журналисты выступили против проведения «специальной военной операции» на территории Украины. Из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, стал недоступен весь сайт.
Что касается Grammarly, то заблокировали заявление сервиса о том, что он приостанавливает свою работу на территории РФ и Беларуси. С Grammarly блокируется ещё 17 сайтов, многие — по «маске».