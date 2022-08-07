В России заблокировали приносивший блогерам деньги Patreon

Как выяснила Роскомсвобода, Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к заявлению редакции DOXA, которое лежало на Patreon с 25 февраля. В заявлении журналисты выступили против проведения «специальной военной операции» на территории Украины. Из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, стал недоступен весь сайт.

Что касается Grammarly, то заблокировали заявление сервиса о том, что он приостанавливает свою работу на территории РФ и Беларуси. С Grammarly блокируется ещё 17 сайтов, многие — по «маске».