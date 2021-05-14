Наука и технологии
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В России заблокировали сайт 4PDA о гаджетах из-за пиратских ссылок
Всё из-за жалобы «Матч ТВ»
Мосгорсуд обязал заблокировать на территории России популярный сайт о гаджетах 4PDA. Дело в том, что на сайте были ссылки на IPTV плейлисты. Многие провайдеры уже закрыли доступ к ресурсу.
Из-за блокировки попасть на 4PDA теперь можно только через VPN-сервисы. Представитель сайта рассказал журналистам, что блокировку провели из-за жалобы «Национального спортивного телеканала» («Матч ТВ»). Его не устроило размещение на форуме 4PDA IPTV плейлистов. Что интересно, ответчиком по делу выступает не сам сайт, а компания Cloudflare.
Дело в том, что существует возможность пользоваться IPTV бесплатно. Такие плейлисты периодически приходится скачивать заново из-за блокировок правообладателей. Тем не менее, некоторые пользователи предпочитают обходить плату за услуги таким образом.