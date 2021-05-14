В России заблокировали сайт 4PDA о гаджетах из-за пиратских ссылок

Из-за блокировки попасть на 4PDA теперь можно только через VPN-сервисы. Представитель сайта рассказал журналистам, что блокировку провели из-за жалобы «Национального спортивного телеканала» («Матч ТВ»). Его не устроило размещение на форуме 4PDA IPTV плейлистов. Что интересно, ответчиком по делу выступает не сам сайт, а компания Cloudflare.