В России заблокировали сайт проекта по борьбе с политическими преследованиями

Представители ОВД-Инфо пишут, что обнаружили сайт в реестре ресурсов, доступ к которым ограничен. Там указано, что решение по блокировке было принято Луховицким судом Московской области.

В организации рассказали, что 13 декабря ОВД-Инфо получила на электронную почту письмо без адресата с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня. Адвокат организации явился в прокуратуру 14 декабря, но ей не объяснили суть претензий. 15 декабря материалы передали в суд без уведомления. А уже 20 декабря суд вынес решение о блокировке ovdinfo.org.

Сама организация до сих пор не знает причину блокировку. Уведомление Роскомнадзора она тоже не получила. В ОВД-Инфо заявили, что будут выяснять детали и добиваться разблокировки сайта.