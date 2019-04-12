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В России заблокировали сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы в домашних условиях

Там были перечислены необходимые материалы и подробно описан процесс сборки
Ленинский районный суд города Пермь постановил заблокировать сайт, на котором прокуратура обнаружила статью с заголовком «Как сделать атомную бомбу у себя дома».

Блокировка была обусловлена исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Запрещённая статья содержала в себе подробную инструкцию по изготовлению взрывного устройства и даже список необходимых материалов.

Прокуратура решила, что размещение инструкции в открытом доступе может привести к экстремистским действиям. Прокурор Индустриального района Перми отправил в суд требование признать указанную информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Напомним, отправить сайт в реестр запрещённых ресурсов имеют право Роскомнадзор, МВД, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование. Также сайты могут быть заблокированы на основании судебных решений.

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