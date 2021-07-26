В России заблокировали сайты Навального и его сторонников

Сейчас при попытке зайти на navalny.com провайдеры показывают сообщение «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"».

Помимо этого, Роскомнадзор заблокировал сайты соратников Навального Леонида Волкова и Любови Соболь, сайт ФБК, сайты «Штабов Навального» (признаны экстремистской организацией). Всего ограничения ввели против 49 ресурсов.

Соратники Навального считают решение незаконным, пишет РБК. Любовь Соболь утверждает, что никаких уведомлений по своему сайту не получала.

В июне президент России Владимир Путин говорил, что ФБК призывал к массовым беспорядкам. А призывы по ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» могут стать основанием для блокировки.