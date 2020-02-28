В России заблокировали сайты с описанием методов магазинных краж

Сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга обнаружили 30 сайтов, на которых рассказывалось о способах кражи товаров. Такие ресурсы нарушают федеральный закон «Об информации». Он запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. За кражу предусмотрена уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ, а за мелкое хищение — административная по ст. 7.27 КоАП РФ.

Саратовские прокуроры подали в суд шесть исков о блокировке сайтов. Суд удовлетворил требования. Сейчас доступ к ресурсам уже заблокирован.

Напомним, недавно Роскомнадзор добился блокировки на территории России двух порталов с базами личных данных россиян.