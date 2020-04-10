В России заблокировали старейший рэп-форум

Речь идёт о hip-hop.ru. Сейчас сайт не загружается, его можно найти в реестре запрещённых сайтов «Роскомсвободы».

Сообщается, что Роскомнадзор заблокировал пост, который уже удалили с форума. Решение по поводу её запрета вынес Железнодорожный районный суд Улан-Удэ в 2015 году. Причиной тому стали «признаки унижения достоинства человека либо группы лиц» в посте. Материалы в итоге признали экстремистскими.

Стоит отметить, что hip-hop.ru существует с 2000 года. В своё время он был довольно популярен среди фанатов рэпа, которые общались на форуме в отсутствие соцсетей. Кроме того, сайт известен организацией рэп-баттлов.