В России заблокировали старое интервью с Егором Летовым

Как пишет «Роскомсвобода», интервью внесли в реестр по запросу МВД. Что интересно, на заблокированной странице опубликована перепечатка материала, который находится на на фан-сайте «ГрОБ Хроники» материала. Текст до сих пор там доступен. Интервью есть и на официальном сайте «Гражданской обороны».

Отмечается, что ранее МВД уже требовало удалить материалы с высказываниями Егора Летова о наркотиках. В 2019 году, например, «Лента.Ру» отцензурировала соответствующую публикацию.

Недавно Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен и разблокировал его после того, как администрация удалила некоторые тексты.