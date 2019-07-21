В России заблокировали тысячи онлайн-казино

Согласно данным, каждый второй игрок в интернете пользовался услугами нелегальных игровых сервисов. Как сообщают «Известия», количество таких сайтов в последние три года неуклонно растёт. Врач-психотерапевт объясняет, что популярность обусловлена простотой доступа.

Эксперт из Российской академии наук (РАН) считает, что рост числа нелегальных сайтов казино говорит лишь о том, что отрасль нужно легализовать. Тем не менее, в России в ближайшее время надзор за игровым бизнесом будет только усиливаться.

Так, 18 июля Госдума приняла закон, который наделяет Федеральную налоговую службу полномочиями по проведению контрольных закупок для поиска организаторов незаконных лотерей и азартных игр.