В России заблокируют платежи интернет-сервисам, у которых нет местных филиалов

Закон о представительствах в РФ начал действовать 1 июля 2021 года. Компании должны открыть местные филиалы до 1 января 2022 года. Если они это не сделают, им ограничат платежи и переводы. Для компаний, которые не исполнили требования, банки будут перекрывать любые платежи в их сторону.

Также поправки к закону предусматривают блокировку иностранных поставщиков платёжных услуг. К таким относятся Alipay, Apple, Google, Samsung.

Эксперты пояснили, что на Google Facebook, Twitter, Spotify и TikTok приходится 25–50% закупок интернет-рекламы в России.