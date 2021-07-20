В России заблокируют платежи интернет-сервисам, у которых нет местных филиалов

Наука и технологии
Сегодня в 14:10
В России заблокируют платежи интернет-сервисам, у которых нет местных филиаловОткрыть представительства им надо до января 2022 года
Россия уже давно хочет обязать международные технологические компании открывать представительства в стране. Сегодня Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций дополнило это требование.
Закон о представительствах в РФ начал действовать 1 июля 2021 года. Компании должны открыть местные филиалы до 1 января 2022 года. Если они это не сделают, им ограничат платежи и переводы. Для компаний, которые не исполнили требования, банки будут перекрывать любые платежи в их сторону.
Также поправки к закону предусматривают блокировку иностранных поставщиков платёжных услуг. К таким относятся Alipay, Apple, Google, Samsung.
Эксперты пояснили, что на Google Facebook, Twitter, Spotify и TikTok приходится 25–50% закупок интернет-рекламы в России.