В России задержали главу компании-создателя обходных решений для доступа к заблокированному Telegram

Основателя Vee Security Александра Литреева задержали в Екатеринбурге, как сообщил его адвокат. Мужчину подозревают в приобретении MDMA или экстази (запрещённые в России вещества). Завтра районный суд должен будет избрать Литрееву меру пресечения в виде заключения под стражу или иную меру.

Напомним, после блокировки Telegram на территории России в 2018 году Vee Security стала распространять новость о том, что ради борьбы за свободу слова даст бесплатный доступ к прокси.

Также Литреев является разработчиком мобильного приложения «Красная кнопка», которое было создано для помощи задержанным на митингах.