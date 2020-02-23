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В России задержали главу компании-создателя обходных решений для доступа к заблокированному Telegram
Нашли у него наркотики
В России задержали главу компании-создателя обходных решений для доступа к заблокированному Telegram — Vee Security. Разработчика подозревают в приобретении и хранении наркотиков.
Основателя Vee Security Александра Литреева задержали в Екатеринбурге, как сообщил его адвокат. Мужчину подозревают в приобретении MDMA или экстази (запрещённые в России вещества). Завтра районный суд должен будет избрать Литрееву меру пресечения в виде заключения под стражу или иную меру.
Напомним, после блокировки Telegram на территории России в 2018 году Vee Security стала распространять новость о том, что ради борьбы за свободу слова даст бесплатный доступ к прокси.
Также Литреев является разработчиком мобильного приложения «Красная кнопка», которое было создано для помощи задержанным на митингах.