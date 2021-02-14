Наука и технологии
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В России задержали торговавшего персональными данными граждан хакера
Ему грозит семь лет тюрьмы
В России задержали хакера, который торговал персональными данными граждан — копиями паспортов, выписками из банков и другими документами.
Как пишет ТАСС, сотрудники правоохранительных органов вместе со специалистами в области компьютерной безопасности установили личность хакера. Им оказался Фёдоров Ален Евгеньевич. Его обвинили в совершении преступления по ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий»). Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Фёдоров уже признал вину. Пока его поместили под домашний арест на два месяца.
Недавно хакеры в США взломали городскую систему водоснабжения и попытались сделать воду «ядовитой».