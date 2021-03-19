В России захотели облагать налогом пожертвования для блогеров

Об этом рассказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, власти хотят решить проблему треш-стримов. Деньги, которые получают такие стримеры, оформляются как пожертвования. Сейчас пожертвования в России не облагаются налогом. «Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание определённых видеоуслуг?», — задаётся вопросов Пушков.

По его словам, такие пожертвования являются формой ухода от налогов и финансового контроля. Поэтому ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят свои предложения для изменения законодательства.