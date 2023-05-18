В России закрылись почти все авторизованные сервисные центры Apple

«Бробролаб», еще один московский сервисный центр, например, запустил кампанию по сбору средств для продолжения своей работы. Основатель компании, Дмитрий Кирьянов, связывает проблемы с санкциями ЕС против России, которые нарушили поставки запчастей для компьютеров и планшетов.

Снижение потока клиентов усугубило ситуацию. Источники «Известий», близкие к ИТ-дистрибьюторам, предполагают, что в ближайшее время могут закрыться и другие АСЦ Apple, не связанные с крупными ритейлерами, такими как Re:Store или «М.Видео». Непрямые поставки запчастей Apple через прибалтийскую компанию еще и привели к увеличению сроков гарантийного ремонта и повышению стоимости постгарантийного обслуживания.

Хотя гарантии Apple Care + по-прежнему распространяются на некоторые устройства, такие как iPhone и Apple Watch, Mac и iPad исключены. Участники рынка уверяют пользователей, что проблем с ремонтом устройств, приобретенных через параллельный импорт, не должно возникнуть, поскольку запасные части для техники Apple остаются доступными.