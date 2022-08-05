В России замедлят мобильный интернет? Отвечает Минцифры

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В России замедлят мобильный интернет? Отвечает МинцифрыПереживать не стоит. Пока
Учитывая многочисленные санкции на ввоз оборудования в Россию со стороны Запада, вопрос о возможном замедлении мобильного интернета в стране кажется вполне логичным. Однако Минцифры исключило такое развитие событий в стране, сообщают “Известия”.
Ведомство считает, что для такого решения предпосылок нет, так как запаса оборудования для поддержания развития инфраструктуры у операторов хватит более чем на год.
В Минцифры также добавили, что вполне возможен такой исход, когда в стране может быть запущено собственное производство нужного оборудования, а параллельно этому продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек, сообщает ведомство.
Ранее ректор Российского технологического университета Станислав Кудж направил главе Минцифры письмо с предложением о введении новой меры в отношении VPN-сервисов. Он предлагает маркировать их знаком “18+”.
Источник:Известия
Автор:Максим МногословныйТеги: