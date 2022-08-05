В России замедлят мобильный интернет? Отвечает Минцифры

Ведомство считает, что для такого решения предпосылок нет, так как запаса оборудования для поддержания развития инфраструктуры у операторов хватит более чем на год.

В Минцифры также добавили, что вполне возможен такой исход, когда в стране может быть запущено собственное производство нужного оборудования, а параллельно этому продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек, сообщает ведомство.

Ранее ректор Российского технологического университета Станислав Кудж направил главе Минцифры письмо с предложением о введении новой меры в отношении VPN-сервисов. Он предлагает маркировать их знаком “18+”.