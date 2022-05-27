В России запатентовали новейший квантовый процессор

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В России запатентовали новейший квантовый процессорВ мире над такими процессорами работают лишь 4 команды
Как сообщает RB со ссылкой на пресс службу Российского квантового центра (РКЦ), в России запатентовали новую архитектуру квантового процессора на основе кудитов.
Как объясняет издание, кудиты – это квантовые системы, способные одновременно находиться в более чем двух состояниях – 0 и 1. Получается, что архитектура процессора позволяет решать задачи, недоступные классическим компьютерам и суперкомпьютерам.
Как показали наши исследования, при реализации квантовых алгоритмов кудиты позволяют существенно экономить ресурсы квантовых процессоров, что особенно актуально для текущего поколения устройств
Алексей Федоров.
Руководитель научной группы в РКЦ
При этом, как уточняется в РКЦ, во всем мире над развитием кудитных квантовых процессоров работают только четыре команды. На международную регистрацию разработку планируют отправить в ближайшее время.