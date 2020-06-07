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В России запатентовали «сачок» для космического мусора
Может работать автоматически
Российская госкорпорация Роскосмос запатентовала «сачок» для космического мусора. Так называют различные аппараты и обломки, которые более не используются и лишь занимают место на орбите Земли.
Как пишет издание «РИА Новости», изобретение можно использовать для очистки околоземного пространства от относительно крупного по размеру космического мусора. Например, от старых космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракет.
Устройство представляет собой крупноячеистую сеть в форме конуса. Её основание закреплено раздвижной рамкой и имеет двигатели для маневрирования. Вершиной конуса трос присоединён к космическому аппарату. Когда такой «сачок» захватывает космический мусор со всех сторон, рамка сжимается. Затем мусор вводят в плотные слои атмосферы или переводят на орбиту захоронения. «Сачок» может работать автоматически.