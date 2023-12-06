В России запатентовали Су-75 со сменными головными частями

Это модульный самолёт со сменными головными частями, что позволяет «кардинально менять функционал всего авиационного комплекса при неизменности заложенных в базовую платформу транспортных возможностей».

«Сменные модульные головные части фюзеляжа могут нести различный функционал и различное наполнение, а также могут иметь различное внешнее исполнение, не влияющие при этом на аэродинамические и радиолокационные показатели самого летательного аппарата: одноместная [или двухместная] кабина экипажа пилотируемого летательного аппарата, головная часть беспилотного летательного аппарата и другие», — сказано в патенте ОАК.