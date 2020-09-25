В России запретили одну из крупнейших криптовалютных бирж

В Binance рассказали, что получили уведомление вчера, 24 сентября. В письме Роскомнадзора было указано, что сайт содержит запрещённую к распространению в России информацию. Ведомство имеет в виду сведения о возможности приобретения криптовалюты Bitcoin.

В Binance отметили, что ранее не получали уведомлений от правоохранительных и гражданских государственных служб, а также от органов судебной власти о наличии исков или судебных решений.

Представители криптовалютной биржи добавили, что продолжат предоставлять услуги для российских пользователей. Средства клиентов, по их заверению, находятся в безопасности.

31 июля президент России подписал закон о криптовалюте, согласно которому в стране запрещается реклама способов платежа цифровыми деньгами.