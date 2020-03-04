В России запретили посты с ложной информацией о коронавирусе

Ведомство сообщает, что по требованию Генпрокуратуры внесло ряд сообщений в соцсетях в реестр запрещённой информации. Речь идёт о постах во «ВКонтакте» и Facebook, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В Генпрокуратуре выяснили, что в данных сообщениях содержалась недостоверная общественно значимая информация, которая создавала угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли.

Роскомнадзор занимается ограничением доступа к указанным страницам, а также направляет уведомления владельцам площадок.

Напомним, сегодня стало известно, что WhatsApp тоже начал бороться с распространением фейковых сообщений о коронавирусе.