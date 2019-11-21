В России запретили продажу смартфонов без российских приложений

Законопроект был внесён в июле. Согласно документу, с 1 июля 2020 года в стране нельзя будет продавать отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановленных российских программ. Список таких товаров будет составлять правительство. Депутаты предполагают, что среди них окажутся смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Авторы законопроекта считают, что запрет обеспечит защиту интересов российского бизнеса и уменьшит число злоупотреблений со стороны зарубежных компаний. Также депутаты предлагают штрафовать лиц, которые будут нарушать закон и продавать технику без российского программного обеспечения. Впрочем, эту идею Госдума не одобрила.