Наука и технологии
Сегодня 14:34
В России запретили продажу смартфонов без российских приложений
Будем ждать реакции технологических компаний
Госдума всё-таки приняла закон о запрете продажи в России смартфонов и компьютеров без предустановленного российского программного обеспечения. Это решение уже раскритиковали, поскольку сочли, что оно может вынудить Apple перестать продавать свою технику в России.
Законопроект был внесён в июле. Согласно документу, с 1 июля 2020 года в стране нельзя будет продавать отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановленных российских программ. Список таких товаров будет составлять правительство. Депутаты предполагают, что среди них окажутся смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Авторы законопроекта считают, что запрет обеспечит защиту интересов российского бизнеса и уменьшит число злоупотреблений со стороны зарубежных компаний. Также депутаты предлагают штрафовать лиц, которые будут нарушать закон и продавать технику без российского программного обеспечения. Впрочем, эту идею Госдума не одобрила.