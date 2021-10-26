В России запретили сайты с инструкциями по созданию топоров

Это обнаружило издание «Роскомсвобода» во время мониторинга реестра заблокированных сайтов. Там нашлись сразу три ссылки с пошаговыми инструкциями по созданию различных топоров.

Что интересно, авторы инструкций пишут: купить различные виды топоров можно во многих магазинах. Однако в некоторых случаях их цена, например, для жителя тайги может оказаться слишком высокой. При этом изготовить топор самостоятельно не так уж просто. Это требует определённых навыков.

Тем не менее, прокуратура Воскресенского района Саратовской области потребовала заблокировать сайты. Некоторые ссылки уже были удалены.