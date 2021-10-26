В России запретили сайты с инструкциями по созданию топоров

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В России запретили сайты с инструкциями по созданию топоровС прокуратурой каши не сваришь
Суд в Саратове постановил заблокировать сайты, на которых были опубликованы инструкции по изготовлению туристических и каменных топоров. Всё из-за того, что там «содержится информация, связанная с незаконным изготовлением оружия».
Это обнаружило издание «Роскомсвобода» во время мониторинга реестра заблокированных сайтов. Там нашлись сразу три ссылки с пошаговыми инструкциями по созданию различных топоров.
Что интересно, авторы инструкций пишут: купить различные виды топоров можно во многих магазинах. Однако в некоторых случаях их цена, например, для жителя тайги может оказаться слишком высокой. При этом изготовить топор самостоятельно не так уж просто. Это требует определённых навыков.
Тем не менее, прокуратура Воскресенского района Саратовской области потребовала заблокировать сайты. Некоторые ссылки уже были удалены.
Источник: Роскомсвобода