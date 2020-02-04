В России запретили шуточную интернет-страницу из-за «угрозы конституционному строю»

Об этом сообщил сооснователь сайта Давид Хомак. В материале нашли «распространение идеологии АУЕ» (АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство»). Это якобы создаёт угрозу конституционному строю Российской Федерации, поскольку пропагандирует «философию воров в законе и тюремные понятия».

Решение суд вынес в декабре 2019 года, после обращения прокурора Семилукского района Воронежской области. Сайт уже получил уведомление о том, что Роскомнадзор внёс статью в реестр информации, распространение которой в России запрещено, и пригрозил блокировкой в случае, если статья не будет удалена в определённый срок.