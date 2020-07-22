В России запретят расплачиваться криптовалютой

В документе даётся определение криптовалюты. Также он запрещает использовать её в России для оплаты товаров и услуг и рекламировать способы платежа цифровыми деньгами. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, криптовалюта — это цифровой код, который в принципе можно использовать как средство платежа и средство сбережений (правда, что касается первого, не в России).

Законопроект также обязывает владельцев криптовалюты раскрывать информацию о ней. Цифровые деньги можно майнить, покупать, продавать, однако платить ими российским резидентам нельзя.