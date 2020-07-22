Наука и технологии
Сегодня 17:08
В России запретят расплачиваться криптовалютой
Но совершать с ней сделки, в принципе, можно
Сегодня Госдума приняла в третьем чтении закон «О цифровых финансовых активах». Из-за него в России запретят расплачиваться криптовалютой.
В документе даётся определение криптовалюты. Также он запрещает использовать её в России для оплаты товаров и услуг и рекламировать способы платежа цифровыми деньгами. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.
Как пояснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, криптовалюта — это цифровой код, который в принципе можно использовать как средство платежа и средство сбережений (правда, что касается первого, не в России).
Законопроект также обязывает владельцев криптовалюты раскрывать информацию о ней. Цифровые деньги можно майнить, покупать, продавать, однако платить ими российским резидентам нельзя.