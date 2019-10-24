В России запущен сервис для перевода чаевых по QR-коду

По словам представителей банка, в первую очередь сервис нацелен на официантов, барменов, таксистов, парикмахеров, курьеров и других работников сферы услуг. Новинка подойдет и для пожертвования денег, к примеру уличным музыкантам. Планируется, что будет добавлена функция перечисления донатов для стримеров, однако информация о конкретных сроках ее введения не оглашена.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на CloudTips и создать персональный QR-код с привязкой к карте. Далее клиенты с помощью камеры телефона могут сканировать QR-код, который переадресует их на страницу браузера, где потребуется ввести сумму чаевых и при желании оставить отзыв. Переводы можно выполнять не только через Apple Pay и Google Pay, но и с помощью ввода номера банковской карты.

Отмечается, что сервис берет с получателя 5% с переводов на карты “Тинькофф” и 10% с переводов на карты сторонних банков. Ожидается, что в конце октября будет введен минимальный размер комиссии, который будет составлять 4,9 рублей для переводов на карту “Тинькофф” и порядка 49 рублей с переводов на карты других банков.