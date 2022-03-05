В России запустили аналог Booking для поиска отелей

Сайта работает по тому же принципу, что и Booking. Там можно выбрать и оплатить номер в отеле или экскурсию. Сервис показывает рейтинги, отзывы, условия бронирования в разных отелях. Как отмечает VC.ru, для некоторых отелей указаны отзывы гостей за 2020 год.

В РЖД заявили, что сайт создан на отечественном ПО. Пока в базе есть 60 тысяч отелей и гостиниц, её будут дополнять. Сбором данных занимается компания «Турмашина».

Голландская компания Booking.com сообщила, что вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране». Airbnb тоже ушёл из России.