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В России запустили аналог Google Pay для платежей по смартфону
Внедрён в приложение «Сбербанк онлайн»
Российский Сбербанк запустил аналог Google Pay для платежей по смартфону — SberPay. Его внедрили в приложение «Сбербанк онлайн».
Сообщается, что пока опция доступна только владельцам Android-смартфонов с поддержкой NFC. SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн, так и в обычных магазинах. При оплате отображается остаток на счёте. На первом этапе технология поддерживает только работу с картами Visa.
Физические лица могут использовать SberPay бесплатно. Но система также доступна бизнесу. Тарифы совпадают с комиссией на обычный приём платежей картой.
Преимущество системы при покупке онлайн заключается в том, что клиентам не нужно будет тратить время на ввод данных карты и ожидание СМС-подтверждения. Для оплаты можно выбрать любую из имеющихся карт.