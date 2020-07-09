В России запустили аналог Google Pay для платежей по смартфону

Сообщается, что пока опция доступна только владельцам Android-смартфонов с поддержкой NFC. SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн, так и в обычных магазинах. При оплате отображается остаток на счёте. На первом этапе технология поддерживает только работу с картами Visa.

Физические лица могут использовать SberPay бесплатно. Но система также доступна бизнесу. Тарифы совпадают с комиссией на обычный приём платежей картой.

Преимущество системы при покупке онлайн заключается в том, что клиентам не нужно будет тратить время на ввод данных карты и ожидание СМС-подтверждения. Для оплаты можно выбрать любую из имеющихся карт.