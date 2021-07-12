В России запустили аналог TikTok от YouTube

Наука и технологии
Сегодня в 13:48
В России запустили аналог TikTok от YouTubeДо этого работал только в Индии и США
В прошлом году видеохостинг Google запустил YouTube Shorts. Этот сервис похож на TikTok — позволяет снимать короткие видео на смартфон и сразу публиковать их. С 12 июля YouTube Shorts (бета) приходит в Россию.
Сначала функцию тестировали в Индии и США. Команда YouTube утверждает, что авторам там очень понравился этот формат. Ежедневно короткие видео набирают свыше 6,5 млрд просмотров по всему миру.
Авторы из России сразу после запуска YouTube Shorts получат доступ ко многим полезным функциям. Можно, например, снимать несколько отрывков и объединять их в один ролик. Кроме того, авторы могут добавлять автоматические субтитры, накладывать базовые фильтры для коррекции цвета и др.
Для просмотра коротких роликов YouTube добавил специальный раздел на главную страницу и создал вкладку Shorts в мобильной версии.