В России запустили аналог TikTok от YouTube

Сначала функцию тестировали в Индии и США. Команда YouTube утверждает, что авторам там очень понравился этот формат. Ежедневно короткие видео набирают свыше 6,5 млрд просмотров по всему миру.

Авторы из России сразу после запуска YouTube Shorts получат доступ ко многим полезным функциям. Можно, например, снимать несколько отрывков и объединять их в один ролик. Кроме того, авторы могут добавлять автоматические субтитры, накладывать базовые фильтры для коррекции цвета и др.

Для просмотра коротких роликов YouTube добавил специальный раздел на главную страницу и создал вкладку Shorts в мобильной версии.