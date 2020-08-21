В России запустили бесплатные онлайн-консультации с врачами

Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-релиз соцсети, удалённую медицинскую помощь смогут получить все жители России. Авторы проекта решили, что доступность качественной медпомощи — очень актуальный вопрос во время пандемии COVID-19 и сезонных вспышек простудных заболеваний. Поэтому они сделали сервис бесплатным.

Консультация с доктором проходит в формате голосовых и видеозвонков. Все разговоры записываются, чтобы пользователь мог пересмотреть запись и убедиться, что понял врача правильно.

Время приёма ограничено: с 11:00 до 16:00 в официальной группе сервиса телемедицины в «Одноклассниках». Предварительно нужно договориться о времени консультации с терапевтом через сообщения в группе.