В России запустили дешёвый сотовый тариф для пенсионеров

Подключиться могут те абоненты, которые получают пенсию на карту ВТБ. В новый тариф входят 200 минут телефонных разговоров в месяц, 3 гигабайта интернет-трафика и 50 SMS. Отмечается, что базовый тариф ВТБ Мобайл дороже, чем новый. Ежемесячная экономия составляет 101 рубль.

Новые абоненты оператора могут подключить тариф в офисах банка. Если у человека уже есть SIM-карта ВТБ Мобайл и он оформляет зачисление пенсии на карту ВТБ, то удешевлённый пакет услуг можно подключить в мобильном приложении ВТБ Мобайл. Стоит отметить, что оплата услуг связи возможна также бонусами программы лояльности ВТБ Мультибонус.

В новом тарифе также доступны безлимитно сайты ВТБ и ВТБ Мобайл, мобильное приложение ВТБ Онлайн, а также социально значимые интернет-ресурсы, такие как портал Пенсионного фонда, Госуслуг и др.