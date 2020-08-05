В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые

Из пресс-релиза компании следует, что время от заявки на сайте до совершения сделки составляет всего 90 минут. На c-store.ru пользователь может самостоятельно определить стоимость старой техники Apple с помощью онлайн-калькулятора. Затем он может бесплатно вызвать специалиста сервиса для оценки и приёма устройства. После этого пользователь получает электронный сертификат на покупку техники. Им можно воспользоваться во всех розничных магазинах Cstore по всей России.

Пользователи могут сдать все модели iPhone и iPad. Скоро услуга распространится и на Apple Watch, MacBook, Apple AirPods, Apple TV, iMac, компьютерные мыши и клавиатуры.