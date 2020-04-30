В России запустили ещё один сервис удалённого ремонта смартфонов и ноутбуков с бесплатной доставкой

Как сказано в пресс-релизе «Связного», новая услуга называется «Мобильный сервис от Связного». Чтобы сдать гаджет в ремонт по гарантийному, страховому или платному случаю, нужно оформить заявку на сайте svyaznoy.ru или позвонить по номеру 8 (800)700-50-00. Услуга доступна жителям всех регионов России.

В заявке следует указать, в какой день должен приехать курьер и забрать устройство. После диагностики гаджета, специалист компании сообщил клиенту стоимость ремонта, номер заказа и предложит оплатить услугу онлайн. Максимальный срок ремонта, как утверждается, составляет два дня.