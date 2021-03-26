В России запустили «голографических» профессоров

Это, как говорят создатели, новый формат взаимодействия преподавателей со студентами. «Физическое присутствие уже не играет прежней роли, если профессор предстаёт перед студентами в формате full body, оставаясь в другом городе или стране», — пояснили в школе управления «Сколково».

Сначала авторам идеи казалось, что повторить удобство классического формата работы лектора с помощью цифровых технологий невозможно. Однако оказалось, что можно поставить профессора в «домашней студии» перед видеокамерой в полный рост. Затем после обработки его можно проецировать на стену аудитории.

Школа уже начала проводить пилотные лекции в таком формате.