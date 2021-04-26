Наука и технологии
Сегодня в 14:02
В России запустили онлайн-курс по пиву
Использует технологии адаптивного обучения
Компания «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» запустила онлайн-курс, который научит разбираться в пиве. Первый модуль курса называется «Что на самом деле у вас в бокале».
Курс проходит совместно с российским пивным баром-бутиком «Пивная карта». Он расскажет об основных этапах пивоварения, видах пива и о его ингредиентах. Из первого модуля можно узнать про роль солода в пивоварении, его разновидности и виды обжарки.
Из пресс-релиза компании следует, что обучающая программа курса основана на адаптивном обучении. Это подход к образованию, когда курс подстраивается под учащегося с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.
Сначала пользователь узнает свой уровень знаний по этому вопросу, в ходе курса он будет отвечать на вопросы для проверки материала, а если где-то ошибётся, то система предложит изучить это заново.