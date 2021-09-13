В России запустили онлайн-сервис для поиска пропавших кошек и собак

Сервис автоматически ищет среди сотен тысяч объявлений нужного питомца. Программа распознаёт и совмещает изображения животного с фотографиями из объявлений о потерянных и найденных питомцах. Пользователю нужно лишь загрузить на сайт снимок питомца, указать дату и место его обнаружения или пропажи.

Сообщается, что точность распознавания составляет более 97% для собак и более 96,5% для кошек. Эту технологию «Гознак» разработал ещё в начале 2021 года. Аналогов сервиса на российском рынке нет. Пользоваться им, кстати, можно бесплатно. На сайте нужно только зарегистрироваться. Скоро появится и мобильное приложение «Хвост удачи».