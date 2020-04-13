В России запустили онлайн-тест на коронавирус

Как сказано в пресс-релизе банка, тест Sber Covid-19symptom checker является бесплатным. В основе его алгоритма лежит статистика проявления симптомов из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Создатели теста учли факторы риска и социально-демографические и физиологические параметры.

Сообщается, что тест разработан в информационных целях. Он не может быть основанием для постановки диагноза. Однако с его помощью можно сделать вывод о необходимости обращения к врачу. Отмечается, что используемые математические модели обучаются дополнительно каждый день при появлении новых данных.

В правилах использования сервиса сказано, что он не запрашивает и не обрабатывает персональные данные пользователей. Пройти тест можно по этой ссылке.