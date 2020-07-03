В России запустили оплату еды «взглядом»

В пресс-релизе Сбербанка сказано, что биометрическое решение позволит оплатить покупки, просто посмотрев в камеру терминала. Чтобы воспользоваться опцией, нужно зарегистрировать биометрию лица в приложении Сбербанк Онлайн, банкомате или офисе Сбербанка, а затем привязать её к карте Visa Сбербанка в одном из кафе PRIME. Список подходящих кафе опубликован на сайте prime-star.ru.

Отмечается, что для корректной работы функции, нужно будет снять маску, прежде чем смотреть в терминал. Гости сети кафе PRIME также смогут получить скидку 20% на весь чек при биометрической оплате по карте Visa Сбербанка.