В России запустили поезда с искусственным интеллектом

Технологии автопилота для поездов разработала компания Cognitive Pilot. Её директор рассказала, что данная система не применяется нигде в мире. У России есть шанс стать первой страной, которая приспособит нейросети и техническое зрение для снижения аварийности на железнодорожных путях.

Сейчас тестируются десять экспериментальных локомотивов с ИИ. В Cognitive Pilot отмечают, что если поезда будут ходить на постоянной основе, то безопасность на железных дорогах России сильно изменится. Число чрезвычайных происшествий будет сведено к минимуму.

Комплекс, установленный на локомотивах может обнаружить объекты на железной дороге, в том числе составы, пути и людей. Тестирование завершится осенью 2020 года. Должно быть получено разрешение на промышленное производство.