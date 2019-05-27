В России запустили робота для пополнения реестра пиратских сайтов

Таким образом процесс будет автоматизирован. Сейчас проходит бета-тестирование технологии, в конце июля её смогут начать использовать правообладатели.

В основе роботизированного решения — нейросети, анализирующие содержание страниц с подозрением на пиратский контент. Робот способен обрабатывать до 500 ссылок в день, что несоизмеримо больше по сравнению с ручной обработкой. Как заявил президент МКС, применение новой технологии и реестра нанесёт серьёзный удар по пиратам, лишая их основного источника трафика — поисковых систем.

Сейчас в реестре уже есть 310 тысяч сайтов. Все они вносились вручную. Напомним, антипиратский меморандум, предполагающий создание реестра, был подписан 1 ноября 2018 года. Согласно документу, все поисковики обязаны удалять из выдачи ссылки на сайты, внесённые в реестр.