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В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета

До вступления в силу закона о «суверенном» интернете осталось 195 дней
Россияне запустили сайт «Россия 404». На странице размещён счётчик, показывающий, сколько осталось дней, часов, минут и секунд до вступления в силу закона об изоляции рунета.

Действовать закон начнёт c 1 ноября 2019 года. Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.

Несмотря на уверения представителей власти о том, что в жизни россиян после вступления в силу закона ничего не изменится, эксперты предсказывают ограничение доступа в стране ко многим зарубежным ресурсам.

На сайте «Россия 404» можно найти также письмо из будущего. Оно «отправлено» из 17 апреля 2020 года. Автор письма рассказывает о том, что «инстаграм» и «твиттер» больше недоступны, а звонки в Skype с иностранных номеров блокируются.

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