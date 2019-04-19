В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета

Действовать закон начнёт c 1 ноября 2019 года. Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.

Несмотря на уверения представителей власти о том, что в жизни россиян после вступления в силу закона ничего не изменится, эксперты предсказывают ограничение доступа в стране ко многим зарубежным ресурсам.

На сайте «Россия 404» можно найти также письмо из будущего. Оно «отправлено» из 17 апреля 2020 года. Автор письма рассказывает о том, что «инстаграм» и «твиттер» больше недоступны, а звонки в Skype с иностранных номеров блокируются.