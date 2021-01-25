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В России запустили сервис для бронирования целого самолёта

Пока только для перелётов по России
Компания S7 Airlines первой из авиаперевозчиков России запустила сервис по бронированию целого самолёта через интернет. Пока предлагаются только перелёты внутри России.

Сообщается, что при бронировании самолёта на сайте нужно указать дату, направление, класс обслуживания и выбрать дополнительные услуги. Сервис S7 Select позволяет рассчитать стоимость перелёта. После этого оператор свяжется с заказчиком рейса. А уже затем нужно будет указать данные всех пассажиров и оплатить заказ. Позже можно будет заказать рейсы не только по России.

Оформить заявку можно не позднее чем за пять рабочих дней до перелёта. Маршрутные квитанции пассажирам передадут за сутки, а в остальном процедура полёта не будет отличаться от привычной.

В экономическом классе заказанного самолёта смогут разместиться 72 человека. В бизнес-классе — 24. Стоимость рейса с 96 пассажирами в обоих классах из Москвы в Геленджик составит 1,435 млн рублей.