В России запустили сервис для бронирования целого самолёта

Сообщается, что при бронировании самолёта на сайте нужно указать дату, направление, класс обслуживания и выбрать дополнительные услуги. Сервис S7 Select позволяет рассчитать стоимость перелёта. После этого оператор свяжется с заказчиком рейса. А уже затем нужно будет указать данные всех пассажиров и оплатить заказ. Позже можно будет заказать рейсы не только по России.

Оформить заявку можно не позднее чем за пять рабочих дней до перелёта. Маршрутные квитанции пассажирам передадут за сутки, а в остальном процедура полёта не будет отличаться от привычной.

В экономическом классе заказанного самолёта смогут разместиться 72 человека. В бизнес-классе — 24. Стоимость рейса с 96 пассажирами в обоих классах из Москвы в Геленджик составит 1,435 млн рублей.