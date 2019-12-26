В России запустили сервис для подключения к Wi-Fi в метро без рекламы

Для запуска сервиса «Тинькофф Мобайл» заключил партнёрское соглашение с «МаксимаТелеком». Для абонентов виртуального оператора из Москвы и Санкт-Петербурга теперь доступен тариф «Как дома». Для столицы его цена составит 229 рублей, а Петербурга — 159 рублей.

Деньги будут сниматься с мобильного счёта абонента. После первого подключения пользователи смогут семь дней пользоваться сервисом бесплатно. Если абонент до этого уже подключался к Wi-Fi в метро, то его номер определится автоматически, и подключение будет выполнено бесшовно.

Напомним, оператор «Тинькофф Мобайл» работает на базе сети Tele2.