В России запустили сервис для удалённого управления роботом-собакой без его покупки

Проектом занялись учёные петербургского Университета ИТМО вместе с американским стартапом MerkleBot. Сервис называется Boston Dynamics Spot SDK Education Program.

Сама робособака физически находится в лаборатории MerkleBot в Калифорнии. Однако пользователь сервиса может удалённо подключаться к штатному API робота и управлять им в реальном времени. Можно даже загрузить свой программный код и проверить его.

Конечно, это не бесплатное развлечение. Часы аренды Spot обойдётся в $82 (6000 рублей). Можно без дополнительной платы пройти курс из пяти уроков по Boston Dynamics Spot. Сама робособака стоит намного больше.