В России запустили сервис для удалённого управления роботом-собакой без его покупки

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В России запустили сервис для удалённого управления роботом-собакой без его покупкиНужно лишь оплачивать часовую аренду
Российские учёные разработали сервис для удалённого программирования робота-собаки Boston Dynamics. Желающие могут пройти пять онлайн-уроков робототехники и даже получить сертификаты разработчика Boston Dynamics Spot.
Проектом занялись учёные петербургского Университета ИТМО вместе с американским стартапом MerkleBot. Сервис называется Boston Dynamics Spot SDK Education Program.
Сама робособака физически находится в лаборатории MerkleBot в Калифорнии. Однако пользователь сервиса может удалённо подключаться к штатному API робота и управлять им в реальном времени. Можно даже загрузить свой программный код и проверить его.
Конечно, это не бесплатное развлечение. Часы аренды Spot обойдётся в $82 (6000 рублей). Можно без дополнительной платы пройти курс из пяти уроков по Boston Dynamics Spot. Сама робособака стоит намного больше.
Источник: TJ