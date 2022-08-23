В России запустили собственный аналог «Википедии»

Горелкин презентовал проект «Руниверсалис», который работает на wiki-движке. По словам депутата, проект развивают бывшие редакторы «Русской Википедии». Сайт расположен на российских серверах и «декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям». «Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться», — пояснил Горелкин.

Сейчас «Руниверсалис» находится в стадии наполнения. Туда переносят и контент «Русской Википедии», но в исправленной версии. Пока на сайте, например, нет статьи про Петра I, но есть про Дениса Пушилина.