В России запустили собственный сервис проверки сайтов на сбои

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В России запустили собственный сервис проверки сайтов на сбоиВедь Downdetector больше не работает
Компания Brand Analytics запустила российский аналог Downdetector в режиме бета-тестирования. Это сервис для отслеживания сбоев различных сайтов и приложений. Конечно, он во многом повторяет вид оригинала.
Сервис назвали «Детектор сбоев». Сообщается, что он может отслеживать работоспособность более чем 100 популярных сервисов, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и YouTube.
Потребность в таком российском сервисе возникла после того, как зарубежный Downdetector прекратил работу в стране. Руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда «Сколково» Оксана Ульянинкова заявила, что ориентация на российский рынок и является ключевым преимуществом нового сервиса. Стоит отметить, что раньше при посещении Downdetector с российского IP тоже отображались только актуальные для страны сайты, о сбоях в которых можно было сообщить.