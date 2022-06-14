В России запустили собственный сервис проверки сайтов на сбои

Сервис назвали «Детектор сбоев». Сообщается, что он может отслеживать работоспособность более чем 100 популярных сервисов, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и YouTube.

Потребность в таком российском сервисе возникла после того, как зарубежный Downdetector прекратил работу в стране. Руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда «Сколково» Оксана Ульянинкова заявила, что ориентация на российский рынок и является ключевым преимуществом нового сервиса. Стоит отметить, что раньше при посещении Downdetector с российского IP тоже отображались только актуальные для страны сайты, о сбоях в которых можно было сообщить.