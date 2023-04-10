В России запустили социальную рекламу об «опасности» VPN

Как пишет «Газета.ру», организация начала публиковать социальную рекламу с февраля 2023 года. Напомним, что в 2022 году в России выросло число загрузок VPN-сервисов на фоне блокировок популярных соцсетей и независимых СМИ.

Ранее мы писали о том, какие VPN-сервисы и как гарантируют безопасность данных.