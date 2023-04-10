В России запустили социальную рекламу об «опасности» VPN

В России запустили социальную рекламу об «опасности» VPNКак вы понимаете, VPN-сервис VPN-сервису рознь
Финансируемый государством Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) выпустил ролики, в которых рассказывается об опасностях VPN-сервисов.
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Так, например, в одной рекламе продавщица в магазине ни с того ни с сего рекомендует покупателю пореже заходить на порносайты, чтобы об этом не узнали его жена и дети. Посыл ролика таков, будто продавщица узнала об этом потому, что мужчина пользуется VPN-сервисом. «Личные данные стали публичными? VPN не гарантирует безопасность», — утверждают в РОЦИТ.
Как пишет «Газета.ру», организация начала публиковать социальную рекламу с февраля 2023 года. Напомним, что в 2022 году в России выросло число загрузок VPN-сервисов на фоне блокировок популярных соцсетей и независимых СМИ.
Ранее мы писали о том, какие VPN-сервисы и как гарантируют безопасность данных.